Fasten ohne Verzicht: NEOH-Donut exklusiv bei Anker

Das österreichische Unternehmen Ankerbrot und das Food-Tech-Unternehmen NEOH, bekannt für seine innovative Zuckerersatzformel, haben pünktlich zum Beginn der Fastenzeit den ersten veganen Donut ohne Zuckerzusatz auf den Markt gebracht. Bis 10. März gibt es zudem eine Probieraktion in allen Anker-Filialen.

Während der Fastenzeit entscheiden sich viele Menschen bewusst dazu, auf raffinierten Zucker zu verzichten, was als "Zuckerfasten" bezeichnet wird. Dies bedeutet jedoch nicht, dass man vollständig auf süße Leckereien verzichten muss.

NEOH-Donut bei Anker: Naschen ohne zugesetzten Zucker

Der neue NEOH Donut mit Haselnusscreme hat nicht nur einen ausgezeichneten Geschmack, sondern enthält wie alle NEOH Produkte keinen zugesetzten Zucker. Außerdem ist er zu 100% vegan und frei von Palmöl. Ab sofort ist er exklusiv in allen Anker-Filialen erhältlich. "Man würde beim ersten Bissen nicht vermuten, dass es sich um bewusstes Naschen ohne zugesetzten Zucker handelt. Der köstliche Donut besticht mit einer cremigen Haselnussfüllung, umhüllt von einer knackigen Kakaohülle mit gerösteten Haselnüssen", so Gabriela Schagerl, Head of Innovation bei NEOH. "Durch den Ersatz von Zucker mit der eigens von NEOH entwickelten Zuckerersatzformel enthält der Donut wichtige pflanzliche Ballaststoffe und hat kaum Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel", erläutert Schagerl weiter.