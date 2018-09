Fast zwei Drittel der Wiener fantasieren über Sex mit Mitarbeitern

Berufstätige verbringen immer mehr Zeit in der Arbeit als mit Freunden oder Familie. Kein Wunder also, dass fast zwei Drittel der Wiener über Sex mit Mitarbeitern fantasieren.

Chef und Chefin haben am meisten Sex

Außerdem ergab sich, dass fast jeder Dritte sogar schon einmal Sex mit einem Mitarbeiter hatte und besonders Personen in Führungspositionen anfällig für Affären in der Arbeit sind. Von allen, die bereits Sex mit Mitarbeitern hatten, war mehr als die Hälfte in leitenden Positionen. Ein Techtelmechtel startet dabei meistens in der Arbeitszeit (42 Prozent), auf einer Firmenfeier (10,8 Prozent) oder einem Corporate Event (8,8 Prozent).