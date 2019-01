"Fast Forward Files"-Präsentation in Wien: Zukunft verstehen und mitgestalten

Rasante Veränderungen in der Technik und in der Gesellschaft beeinflussen unser Leben. Heimo Hammer stellt sich in seinem Buch "FastForwardFiles" die Frage, wie man sich diesen stellt. Das Buch wird mit Top-Speakern in Wien präsentiert.

Wie stellt man sich der Zukunft in Zeiten rasanter Veränderung, Überforderung und Technologisierung von Wirtschaft und Gesellschaft? – Dieser Frage geht die Neuerscheinung „FastForwardFiles“ von Heimo Hammer (Hg.) nach. Das Buch sammelt Beiträge von internationalen Top-Speakern.

Die Präsentation findet am 31. Jänner 2019 um 19 Uhr im “Angewandte Innovation Laboratory” der Universität für angewandte Kunst in Wien statt und lädt zum Diskutieren (in englischer Sprache) ein.

Gäste bei der Präsentation von “Fast Forward Files” in Wien Heimo Hammer (Hg. und CEO der Digitalagentur kraftwerk)

Markus Hengstschläger (Medizinische Universität Wien)

Dave Birss (Autor und Public Speaker)

Cathrine Turner (Journalistin)

Gerald Bast (Rektor der Universität für angewandte Kunst)

Moderation: Larissa Lielacher (Risk Manager und Aufsichtsrätin)

Datum: 31. Jänner 2019

Uhrzeit: 19 Uhr

Adresse: AIL – Angewandte Innovation Laboratory, Franz-Josefs-Kai 3, 1010 Wien

“Fast Forward Files” – Das Buch

Autor: Heimo Hammer

