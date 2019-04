Fast alle Wiener leiden unter zu viel Straßenlärm

Lärm macht auf Dauer dem allgemeinen Wohlbefinden zu schaffen. In Wien sind ganze 94 Prozent der Einwohner verkehrsbedingt einem zu hohen Lärmpegel ausgesetzt. Ein Hörakustiker gibt anlässlich des Internationalen Tages gegen Lärm am 24. April Ruhetipps.

Vorbeirauschende Autos, laute Lkw oder Motorräder, quietschende Straßenbahnen – wer in der Nähe einer vielbefahrenen Straße wohnt, hat es oft nicht leicht. Denn der Verkehrslärm ist weltweit die Lärmquelle Nummer eins.

Jeder vierte Österreicher zu viel Straßenlärm ausgesetzt

In Österreich sind rund 2,1 Millionen Menschen – also rund jeder Vierte, was auch dem europäischen Schnitt entspricht – zu viel Verkehrslärm ausgesetzt, wie aktuelle Daten der Europäischen Umweltagentur zeigen. Auf die steigende Lärmbelastung wollen Hörakustikexperten anlässlich des bevorstehenden Tages gegen Lärm (24. April) hinweisen.