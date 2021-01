2020 wurden fast 98 Millionen Hühner verarbeitet. Das sind um Prozent mehr als im Jahr davor.

Im Vorjahr wurden um acht Prozent mehr Hühner geschlachtet, besonders begehrt waren bei den Konsumenten leicht kochbare Produkte. Fast 98 Millionen Hühner wurden 2020 verarbeitet, ein Plus von acht Prozent im Jahresvergleich. Bei Fleisch ohne Knochen gab es einen Zuwachs von 18,2 Prozent, bei den arbeitsintensiven gerupften und entdärmten Henderln hingegen ein Minus von 7,6 Prozent. 55 Prozent der Schlachthühner gehen als Teile in den Handel, so Zahlen der Statistik Austria.