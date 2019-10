Fast 600 Liter Diesel nach Unfall in NÖ ausgeflossen

Bei einem Unfall im Bezirk St. Pölten riss der Dieseltank eines Schwerfahrzeugs auf.

In Gemeinlebarn, einer Katastralgemeinde der Stadt Traismauer im Bezirk St. Pölten, sind am Montagnachmittag vier Feuerwehren mit 40 Mann im Umwelteinsatz gestanden.

Dieselöl verteilte sich auf der Fahrbahn

Der Angaben des Sprechers zufolge flossen fast 600 Liter Diesel aus. In einer Erstmaßnahme seien alle Kanaldeckel entlang der Straße im Unfallbereich mit aufblasbaren Luftkissen verschlossen worden.

Das Öl sei auf einer Länge von 400 Metern auf der Fahrbahn verteilt worden. Die B43 wurde gesperrt. Die Aufräumungsarbeiten dauerten an. Es soll kein Treibstoff in das Kanalsystem gelangt sein, so Resperger.