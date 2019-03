Fashion Days, Preisvergabe und Co.: "20 Jahre Millennium City" wird gefeiert

Die Millennium City feirt den 20. Geburtstag. Zu diesem Anlass wird gleich zwei Tage lang gefeiert, unter anderem mit Fashion Days, einem Konzert von Julian le Play, Late Night Shopping und vielem mehr.

In der Millennium City wird Geburtstag mit Fashion Days, einem Konzert von Julian le Play, Late Night Shopping und vielem mehr gefeiert. Außerdem wurde erstmals der Jung Designer Award hosted by TrueYou vergeben.

Geburtstagsfeier in der Millennium City: Jung Designer Award vergeben

Die “Geburtstagsfeier” startete am Donnerstagabend. Zu sehen gab es eine große Modenschau der #MillenniumShops. Schließlich wurde der Jung Designer Awardhosted by TrueYou vergeben. Ein Pop-Up-Shop im Wert von 5500 Euro für einen Monat in der Millennium City an der Waterfront diente als Preis. Dieser ging an Josef Scholler und seinem Label LOVE aus Wien. Er konnte nicht nur die Jury bestehend aus dem Centermanager der Millennium City Hermann Jahn, Marketingleiterin Nadia Alkierund StylexpertenPedram Parsaianund llja Jay Lawal von TrueYou überzeugen, sondern auch zahlreiche Promis. Unter anderen waren die Sänger Julian le Play und CesárSampson, die Moderatoren Cathy Zimmermann, EserAkbaba, KimberlyBudinsky und Robert Steiner, die Society-Ladies Christina Lugner, Yvonne Rueff, Andrea Buday und Elisabeth Stumpf, Unternehmer Heimo Turin, Model Beatrice Körmer und Sängerin Rebecca Rapp anwesen.