Fashion-Blogger Sale in der SCS bei Wien

Am 13. April 2019 gibt es in der Shopping City Süd (SCS) bei Wien einen Blogger Sale. Besucher haben hier die Chance Teile von angesagten Fashion- und Lifestyle-Bloggern zu Flohmarktpreisen zu erwerben.

Zwischen 9 und 18 Uhr wird der Blogger Flohmarkt am Samstag am Water Plaza in der Shopping City Süd veranstaltet. Österreichische Fashion- und Lifestyle-Blogger, darunter die IT-Twins Des&Jen und Zoé Karapetyan bieten hier ihre Outfits, Accessoires und Beauty-Produkte zu Schnäppchenpreisen an. Die Blogger werden außerdem für Tipps zu Styling und Selfies bereit stehen. Make-Up-Beratung gibt es im Beauty Corner von MAC Cosmetics. Zwischen 11 und 17 Uhr begleitet DJ Prince Moe das Event musikalisch. Hier eine Übersicht über die teilnehmenden Blogger und Bloggerinnen: