"Faschingsscherz": Steirer gestand Diebstahl aus Streifenwagen

Er sei am Sonntag beim Faschingsumzug in St. Veit am Vogau Gast und betrunken gewesen, als er die ballistischen Helme und einen Alkomat aus dem Kofferraum des Fahrzeugs gestohlen habe, so der 51-jährige Mann laut einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark vom Donnerstag.

Wenige Tage nach dem Diebstahl von Schutzausrüstung aus einem unversperrten Streifenwagen der Polizei hat ein 51-Jähriger gestanden: Er sei am Sonntag beim Faschingsumzug in St. Veit am Vogau Gast und betrunken gewesen, als er die ballistischen Helme und einen Alkomat aus dem Kofferraum des Fahrzeugs gestohlen habe. Es sei ein "Faschingsscherz" gewesen und er habe die Folgen nicht bedacht, sagte er laut der Aussendung.

Steirer gab sich zunächst als Finder aus

Der Mann aus dem Bezirk Leibnitz hatte sich zunächst als Finder ausgegeben und gesagt, dass die Gegenstände auf seinem Grundstück gelegen seien und wohl von den Tätern dort abgelegt wurden. Doch dann geriet der 51-Jährige selbst ins Visier der Ermittler. Bei der neuerlichen Vernehmung am Donnerstag gestand er schließlich reumütig, selbst in den Kofferraum des Streifenwagens gegriffen zu haben. Der Steirer wird nun bei der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt.