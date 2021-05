FAQ zur ÖH-Wahl: Alle Fragen und Antworten

Von 18. bis 20. Mai bestimmen die Studenten bei den ÖH-Wahlen ihre Vertretung für die kommenden beiden Jahre. Im Anschluss einige Fragen und Antworten dazu:

Antwort: Die ÖH ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts mit Pflichtmitgliedschaft, der alle in- und ausländischen, ordentlichen und außerordentlichen Hörer an Unis, Fachhochschulen (FH), Pädagogischen Hochschulen (PH) und Privatuniversitäten angehören. Neben der Bundes-ÖH sind auch die lokalen Hochschülerschaften an allen Unis sowie darüber hinaus an jenen FH, PH und Privatunis Körperschaften öffentlichen Rechts, an denen im Schnitt der letzten drei Studienjahre mehr als 1.000 Studenten in Studien mit mehr als 30 ECTS-Punkten zugelassen waren. An allen anderen Hochschulen sind zwar auch Hochschul- und Studienvertretungen einzurichten, diese werden aber von der ÖH-Bundesvertretung rechtsgeschäftlich vertreten.