Fanta enhält in Österreich doppelt soviel Zucker wie in England

Fanta, Sprite und Tonic Water enthalten überall gleich viel Zucker? Falsch. Ein Test der Arbeiterkammer Oberösterreich ergab, dass beispielsweise Fanta in Österreich mehr als doppelt soviel Zucker wie in Großbritannien enthält. Allerdings gilt, je weniger Zucker, desto mehr künstliche Süßstoffe und dieser Ersatz sei laut AK auch keine Lösung.

Die Konsumentenschützer kauften Fanta, Sprite und Tonic Water von Schweppes in Großbritannien, Norwegen, Belgien und Österreich ein und verglichen die jeweiligen Zuckerangaben und Inhaltsstoffe, berichteten sie in einer Pressemitteilung am Mittwoch. Ein halber Liter Fanta in der Flasche enthält in Österreich 51,5 Gramm Zucker. Das sei etwas mehr als laut Weltgesundheitsorganisation täglich konsumiert werden sollte. Die gleiche Menge britisches Fanta kommt gerade einmal auf 23 Gramm Zucker. In britischem Tonic Water sind 45 Prozent weniger Zucker als in österreichischem.