Fanpaket zum Filmstart von "DIE TRIBUTE VON PANEM - THE BALLAD OF SONGBIRDS & SNAKES" gewinnen

Zum Filmstart des heiß ersehnten "Tribute von Panem"-Prequels "The Ballad Of Songbirds & Snakes" am 16. November gibt es bei uns zwei Fanpakete zu gewinnen. Viel Glück!

Kurzinhalt zum Film:

Im Mittelpunkt der Geschichte steht der junge Coriolanus (Tom Blyth), lange bevor er zum Präsidenten von Panem werden sollte. Er ist die letzte Hoffnung für seine einst stolze Familie Snow, die in Ungnade gefallen ist. Als er zum Mentor von Lucy (Rachel Zegler), einem Mädchen aus dem verarmten Distrikt 12, erwählt wird, sieht er die Chance, sein Schicksal zu ändern…

Wir sahen den Fall von Präsident Snow. Nun wird die Welt Zeuge seines Aufstiegs.

Gewinnt bei uns zwei "Tribute von Panem"-Fanpackages, bestehend aus einem "DIE TRIBUTE VON PANEM – DAS LIED VON VOGEL UND SCHLANGE" Buch von Oetinger, einem Panem T-Shirt und einem exklusiven Golden Pin.

Mitmachen und Gewinnen