Fanny-Elßler-Ring wird an Rebecca Horner weitergegeben

Der Fanny-Elßler-Ring wird an die Solotänzerin des Wiener Staatsballetts Rebecca Horner verliehen. Sie wird ihn am 19. Mai im Theatermuseum erhalten.

Im Rahmen der Ausstellung des Theatermuseums “Die Spitze tanzt. 150 Jahre Ballett an der Wiener Staatsoper” von 16. Mai 2019 bis 13. Jänner 2020 wird der Fanny-Elßler-Ring weitergegeben. Die Solotänzerin des Wiener Staatsballetts Rebecca Horner wird ihn erhalten. Bei ihren Auftritten zeichnet sie sich durch ihr Charisma und ihre starke Persönlichkeit aus. Ihre Auftritte als Potiphars Weib in “Josephs Legende” von Richard Strauss und als Solistin in “Le Sacre” von Igor Strawinsky, beide in der Choreografie von John Neumeier, sowie in Alexander Ekmans Choreografie “Cacti” und in Andrey Kaydanovskiys “Feuervogel” von Igor Strawinsky stach sie besonders hervor.