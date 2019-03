Familypark St. Margarethen startet am 30. März in die neue Saison

Der Familypark St. Margarethen startet am kommenden Samstag in die neue Saison. Dort warten neue Attraktionen wie der "durchgedrehte Wirbelsturm" auf Kinder ab vier Jahren.

Im Familypark St. Margarethen im Burgenland (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) dreht sich nach der Aufregung um den Verkauf des Freizeitparks in der vergangenen Woche nun wieder alles um den bevorstehenden Saisonstart. Am Samstag öffnet der Park wieder seine Tore und wartet u.a. mit einer neuen Attraktion, dem “durchgedrehten Wirbelsturm” auf. Kinder ab vier Jahren können in Begleitung mitfahren.