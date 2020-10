Familienurlaub im Kinderhotel Benjamin gewinnen

VIENNA.at. verlost einen Kurzurlaub für zwei Erwachsene und zwei Kinder mit Halbpension im Kinderhotel Benjamin im Maltatal.

Mitten im Nationalpark Hohe Tauern, fernab vom Alltag und mit Bestlage für Familien, die im Herbst gern aktiv sind – da liegt es, das Kinderhotel Benjamin . Ein paar Kurven durch die fast unberührte Natur des Kärntner Maltatals muss man für die Anreise schon in Kauf nehmen. Macht man aber gerne. Denn allein das ist in dieser Region ja schon ein Erlebnis. Dann steht es auch schon vor einem: das Hotel und Herzstück von Familie Pirker. Spätestens jetzt hält den Nachwuchs wirklich nichts mehr im Kindersitz.

Die Liebe zur Natur teilen nicht nur die urlaubenden Familien untereinander, sondern auch die mittlerweile vierte Generation der Hotelbesitzer. Seit Kurzem ist das Hotel klimaneutral, jedes noch so kleine Detail wird hinsichtlich Nachhaltigkeit optimiert. „So haben wir es auch geschafft, zu Kärntens einzigem 100 % zertifizierten Bio-Kinderhotel zu werden“, erzählt Kerstin Pirker stolz. Der Umweltgedanke ist nur eine der Eigenschaften, die Gäste hier so schätzen. Das bunte Angebot an Wellness-Anwendungen, ein ausgefeiltes Kinderprogramm und viel Platz zum Spielen und Toben machen jede Familie glücklich. Hinzu kommt der äußerst persönliche Service, der einem immer ein Gefühl von Daheim vermittelt.

Das Schöne am Kinderhotel Benjamin im Maltatal? Niemand muss sich festlegen. Und: Der Blick durchs Fenster in die vielfältige Natur lässt schon erahnen, was da draußen so alles wartet. Ob auf festem Boden oder im sprudelnden Wasser. Ob ruhesuchende Familien mit kleinen Kindern oder doch Aktivurlauber, für die es gern auch ein wenig mehr Adrenalin sein darf. Man kann allein auf Entdeckungsreise gehen, oder sich von einem erfahrenen Nationalpark-Ranger begleiten lassen. Kurz gesagt: Hier wird wirklich jeder fündig. Canyoning, Klettern, Bogenparcours, Streichelzoos, ein Wanderparadies, ja ein regelrechter Spielplatz direkt vor der Hoteltür. Viel mehr muss man gar nicht sagen. Den Rest gilt es zu entdecken.