Familienunternehmen sucht 120 Friseurlehrlinge und 30 Hairstylisten in Wien und NÖ

Friseurweltmeister Peter Schaider Junior von „the Hairstyle by Schaider“ startet sucht gemeinsam mit seinem Vater, Peter Schaider von „Intercoiffeur Schaider-Strassl“, nach 120 Lehrlingen, 30 Hairstylisten und einigen Salonmanagern für ihre 42 Standorte in Wien und Niederösterreich.

Das Familienunternehmen sucht Verstärkung für neue und bestehende Shops. „Wir sind ein echtes Familienunternehmen, das über die Jahre auf natürliche Weise gewachsen ist. Daher ist uns auch die Ausbildung von jungen Menschen und ein sicherer Arbeitsplatz für unsere Hairstylisten eine echte Herzensangelegenheit. Wir bieten Karrieremöglichkeiten bis hin zum Salon- und Regionalmanager“, so Schaider Junior.

In Summe betreibt das Friseur-Unternehmen rund 400 Mitarbeiter. Laut eigenen Antworten sind 50 Prozent der Belegschaft seit 10 Jahren, 25 Prozent mehr als 20 Jahre und einige sogar über 30 Jahre bei KR Peter Schaider und seinem Sohn, Peter Schaider Jun., in Beschäftigung. „Auch die Coronakrise haben wir mit unseren Mitarbeitern zusammen gemeistert. Die Belegschaft wurde nicht verringert und die Löhne wurden gewohnt pünktlich bezahlt. Wir bieten einen sicheren Job, eine Entlohnung weit über dem Branchenschnitt, zahlreiche Möglichkeiten zur Weiterbildung, leistungsorientierte Boni und vieles mehr“, so die Schaiders.