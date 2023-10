Ein Familienstreit dürfte Auslöser für den Cobra-Einsatz in Melk gewesen sein.

Familienstreit löste Cobra-Einsatz in Melk aus

Ein Familienstreit dürfte Auslöser für den Großeinsatz der Polizei am Freitagnachmittag in Melk, bei dem auch die Sondereinheit Cobra an Ort und Stelle war, gewesen sein.

Ein Mann soll am Freitag in Melk zwei Frauen, seine Partnerin und deren Tochter, bedroht haben. Die Situation habe aber rasch und "unspektakulär" aufgelöst werden können, hieß es am Samstag auf APA-Anfrage von der Polizei Niederösterreich. Dass die Cobra hinzugezogen wurde, sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen.

Gaspistole bei Cobra-Einsatz in Melk nach Familienstreit sichergestellt

Die Sondereinheit habe das Gebäude nicht stürmen müssen, sei aber im Einsatz gewesen, weil man gewusst habe, dass der Mann eine Waffe besitze, so ein Polizeisprecher. Eine Gaspistole wurde sichergestellt. Dem Mann droht eine Anzeige wegen gefährlicher Drohung und Nötigung.

Auch in Tulln beschäftigte ein Familienstreit die Polizei

Ein weiterer Familienstreit beschäftigte die Polizei nur wenige Stunden später in der Nacht auf Samstag in Tulln. Auch dort wurde die Cobra zur Unterstützung hinzugezogen. Ein Zugriff erfolgte jedoch ebenfalls nicht, weil die Situation ebenfalls schnell geklärt werden konnte, hieß es von der Polizei.

Samstagfrüh rückte die Sondereinheit in Winklarn (Bezirk Amstetten) noch ein drittes Mal an, musste aber nicht mehr eingreifen. Die Polizei war zu einem Beziehungsstreit in einem Lokal gerufen worden. Ein Mann war nach der Auseinandersetzung heimgefahren, verließ sein Wohnhaus auf Aufforderung der Beamten aber freiwillig. Die Cobra sei vor allem deshalb angefordert worden, weil sie ohnehin bereits in Niederösterreich unterwegs gewesen sei, meinte ein Polizeisprecher.