Ein Familienstreit rief die Polizei in OÖ auf den Plan.

Familienstreit in OÖ gipfelte in Messerattacke auf Schwager

Ein 44-Jähriger hat am Sonntag in Uttendorf in OÖ seinen Schwager mit einem Messer verletzt, wie er auch der Polizei gestand. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

Ein Streit bei einem Familientreffen war eskaliert. Ein weiterer Angehöriger verständigte die Exekutive, die zunächst lediglich von Handgreiflichkeiten ausging. Als die Beamten eintrafen, wartete der 44-Jährige mit dem Messer vor dem Haus und ließ sich widerstandslos festnehmen.

44-Jähriger nach Messerattacke auf Schwager in OÖ geständig

Der 44-Jährige verletzte den Mann seiner Schwester nicht lebensgefährlich. Der 43-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Männer sind nordmazedonische Staatsbürger. Für die Einvernahmen war ein Dolmetscher notwendig. Worum es bei dem Streit ging, war am Montag noch zu ermitteln.