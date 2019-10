Familiensammlung der Almdudler-Eigentümer im Wiener Pop Up Store "Dudlerei" erhältlich

Ab Montag bietet die Familie Klein im Wiener Pop Up Store "Dudlerei" ihre Privatsammlug zum Verkauf an.

"Jeder kennt das Gefühl, wie gut es sein kann, sich von materiellen Dingen zu lösen", sagte Thomas Klein der APA anlässlich des Pre-Openings der "Dudlerei" in der Wipplingerstraße am Donnerstagabend. Mit der Auflösung der recht umfangreichen Sammlung - diese ist über die Jahre hinweg auf 4.000 bis 5.000 Exponate angewachsen - wolle er zeigen, dass man sich von "schönen Dingen" lösen könne: "Ewig in Besitz zu denken, ist der falsche Weg." Scherzend fügte er hinzu: "Ich bin kein Jäger und Sammler, sondern ein Sammler und Geber."

Almdudler-Eigentümer lösen Familiensammlung auf

Erlöse sollen zum Teil gespendet werden

Im Pop-up-Store "Dudlerei", der sich in einem Eckgeschäft in der Wipplingerstraße 18 befindet, ist ein Teil der Exponate ausgestellt. Ab Montag haben die Räumlichkeiten montags bis freitags von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet, samstags von 10.00 bis 15.00 Uhr. Die gesamte Auswahl gibt es unterdessen online. Aufgrund der Vielzahl an Exponaten stehen aber noch nicht alle zum Verkauf. Das Angebot werde laufend ergänzt, so Klein.