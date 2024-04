Familiennachzug-Asylanträge verdoppelten sich

Die Zahl der Asylanträge unter dem Titel Familiennachzug hat sich im Jänner gegenüber dem Vorjahresmonat mehr als verdoppelt. Familienangehörige aus Syrien stellten 92 Prozent der Anträge.

Der Familiennachzug, der vor allem an Österreichs Schulen für Herausforderungen sorgt, bleibt stark. Das zeigt eine Anfragebeantwortung des Innenministeriums an den freiheitlichen Abgeordneten Hannes Amesbauer, die der APA vorliegt. Gestellt wurden unter dem Titel Familiennachzug im ersten Monat des Jahres 845 Asylanträge, was deutlich mehr als in den Jahren davor ist. Im Jänner 2023 waren es 421, im ersten Monat 2022 nur 310.