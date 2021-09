Familienbeihilfe für 178.000 Kinder zu spät ausbezahlt

NEOS-Familiensprecher Michael Bernhard kritisiert die verspätete Auszahlung der Familienbeihilfe. Im Jahr 2021 sind 17 Millionen Euro für 178.000 Kinder zu spät ausbezahlt worden.

In einer Aussendung prangert NEOS-Familiensprecher Michael Bernhard die verspätete Auszahlungen der Familienbeihilfe an. Aus einer parlamentarischen Anfrage an Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) gehe hervor, dass 2021 17 Millionen Euro für 178.000 Kinder zu spät ausbezahlt worden seien. Für Bernhard ist die Verantwortlichkeit klar. Das alles passiere nur, "weil der Finanzminister offenbar die Probleme in der Verwaltung nicht und nicht in den Griff bekommt."