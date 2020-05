Familien-Wochenende im Landhotel Stern gewinnen!

VIENNA.at verlost ein verlängertes Familien-Wochenende im Landhotel Stern in Tirol.

Hotel Stern als erstes klimaneutrales Hotel in Österreich

Das Haus, das 2011 Österreichs erstes klimaneutrales Hotel wurde, verschreibt sich schon seit vielen Jahren Klimaschutz, Artenvielfalt und Wertschöpfung für die Region. Und weil Naturverbundenheit am besten schon im Kleinkindalter gefördert wird, bietet das familiäre Hotel von Montag bis Freitag ein vielfältiges Natur-Kinderprogramm an. Der Bezug zur Natur wird auch durch Herumtoben am Waldspielplatz, gemeinsames Garteln, Erdäpfel-Setzen, Mithilfe bei der Heuernte oder Bäume-Aufforsten gestärkt. Noch mehr über das Bergökosystem der Lärchenwiesen erfahren kleine und grosse Gäste bei Kräuterwanderungen, Natur-Entdeckungsreisen oder beim erholsamen Waldbaden im Lärchenwald. Im Hochsommer wird zur Almschlafwoche geladen. Ende August und Anfang September werden gemeinsam Seifenkistl gebaut und im Rennen erprobt.