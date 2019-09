"Falter"-Journalistin bei ÖVP-Hintergrundgespräch zum Cyber-Angriff abgewiesen

Beim Hintergrundgespräch zum Hackerangriff auf die ÖVP-Parteizentrale, wurde eine Journalistin des "Falter" abgewiesen.

ÖVP begründet Entscheidung mit "Tagesmedien"

"Wie immer bei tagesaktuellen Themen waren Tagesmedien eingeladen", begründete ein Sprecher der ÖVP, warum der "Falter" nicht zum Medientermin zugelassen wurde. Die Journalistin Barbara Toth hatte zuvor kritisiert, dass ihr der Zutritt zum Medienraum von einem ÖVP-Sprecher verwehrt worden war. "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk kritisierte via "Twitter", dass sein Medium nach Angaben der ÖVP bewusst nicht eingeladen worden sei.

Die anderen, bereits im ÖVP-Medienraum befindlichen Medienvertreter hatten von der Abweisung der "Falter"-Redakteurin nichts bemerkt, weil diese - durch den Tweet eines Journalisten informiert - erst nach Beginn der Veranstaltung bei der ÖVP eingetroffen war. Scharfe Kritik an der Vorgehensweise der Partei übte am Donnerstag der "Presseclub Concordia". "Informationsfreiheit ist ein integrierender Bestandteil der Pressefreiheit. Der gezielte Ausschluss von kritischen Journalistinnen und Journalisten von Informationsveranstaltungen ist daher ein demokratiepolitisch höchst bedenklicher Akt", heißt es in einer Stellungnahme des Presseclubs. Die ÖVP müsse ihre unvertretbare Kommunikationspolitik ändern.