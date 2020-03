Falstaff-Guide: Steirereck in Wien top, Schreiners "bestes Beisl"

Wiener Lokale glänzen wieder im neuen Falstaff-Guide: Der Betreiber des "Meissl und Schadn" wurde etwa zum "Gastronom des Jahres gewählt, Schreiners Gastwirtschaft ist "bestes Wiener Beisl". Einen Preis erhielt die Wirtschaft am Markt, das Steirereck die Höchstpunktzahl.

Das Steirereck in Wien, die Obauer-Brüder in Salzburg und das Landhaus Bacher in Niederösterreich bilden die qualitative Spitze der 3.000 Restaurants, die im neuen Falstaff-Guide beschrieben und bewertet wurden. Alle drei Lokale erzielten 99 Punkte. Für die Neueröffnung des Jahres wurde der Israeli Eyal Shani für sein Restaurant Seven North ausgezeichnet.

Restaurant "Meissl und Schadn" vom "Gastronom des Jahres"

Über den Titel "Gastronom des Jahres" darf sich Florian Weitzer freuen, der nicht nur mit seinen Hotels für verlässliche Qualität mit Innovationskraft sorge, wie es bei der Falstaff-Präsentation und Award-Verleihung am Montag hieß, sondern auch mit seinem Restaurant Meissl und Schadn. Dieses sperrt neben dem Standort in Wien bald auch in der Salzburger Getreidegasse auf. Für das beste Service des Jahres wurde Joachim Kroboth vom Guesthouse Vienna ausgezeichnet. Die Trophäe für das Lebenswerk nahm Josef Zauner von der Konditorei Zauner in Bad Ischl entgegen.

Das Gasthaus Schwarz von Erwin Schwarz in Nöhagen im Waldviertel ist laut falstaff "Bestes Landgasthaus des Jahres". Der Titel "Sommelier des Jahres" geht heuer an zwei Avantgardisten der Weinszene, an Markus Gould und Robert Brandhofer vom Heunisch & Erben. Auch der beste internationale Botschafter ist anerkannter Sommelier und Gastronom: Gerhard Retter sorge seit vielen Jahren mit Restaurants wie der Fischerklause am Lütjensee oder dem Cordo in Berlin für "hochwertige und erfrischende Kulinarik mit österreichischen Wurzeln". Der Preis für "Nachhaltigkeit & Innovation" geht dieses Jahr an die Familie Rachinger mit ihrem Mühltalhof in Oberösterreich. Der erstmals vergebene Award für die "Foodies of the Year" geht an Bärbel und Oliver Reistenhofer.