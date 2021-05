Falsches Bein im Klinikum Freistadt amputiert: Ermittlungen laufen

Nachdem einem 82-jährigen Mann im Krankenhaus Freistadt das falsche Bein amputiert wurde, läuft ermittelt die Staatsanwaltschaft nun gegen die behandelnde Ärztin sowie unbekannte Täter wegen grob fahrlässiger Körperverletzung.

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Körperverletzung

Auch im Spital geht es nun an die Ursachenforschung. Das Qualitätsmanagement sehe sich die Abläufe genau an, so die Sprecherin der Oö. Gesundheitsholding Jutta Oberweger.