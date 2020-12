"Falscher Polizist" stellte sich nach wenigen Stunden auf Wiener Polizeistation selbst

Wenn Fahndungsdruck rasch Wirkung zeigt: Wenige Stunden nach einer am Dienstag veröffentlichten Lichtbildfahndung nach einem "falschen Polizisten", der als Teil einer Bande Schaden in Millionenhöhe anrichtete, stellte sich dieser selbst.

"Falscher Polizist" per Lichtbild gesucht: 22-Jähriger geständig

Auf Grund der Öffentlichkeitsfahndung stellte sich der Beschuldigte, ein 22-jähriger Österreicher, am Dienstagabend gegen 21:00 Uhr in der Polizeiinspektion Ausstellungsstraße in der Wiener Leopoldstadt. Der Tatverdächtige zeigte sich in der polizeilichen Einvernahme zu den Vorwürfen geständig. Auf Grund des umfangreichen Sachverhalts sind die Ermittlungen weiter in vollem Gang. Der 22-Jährige befindet sich in Haft.