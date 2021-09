Falscher Polizist betrog 85-Jährige um 165.000 Euro

Erneut betrog ein falscher Polizist eine betagte Person, dieses Mal eine 85-Jährige in Baden. Die Frau händigte dem Mann 165.000 Euro Bargeld aus, die Polizei hat die Fahndung aufgenommen.

Ein 85-jährige Badenerin hat am Dienstagnachmittag einem falschen Polizisten 165.000 Euro übergeben. Eine Anruferin hatte sich zuvor als Beamtin ausgegeben und vorgetäuscht, dass die Enkeltochter der Pensionistin einen Verkehrsunfall verursacht habe. Damit die Verwandte nicht in Haft genommen werde, sei eine Kaution zu entrichten. Nach der Übergabe des Bargeldes schöpfte die 85-Jährige Verdacht, sie erstattete Anzeige. Die Exekutive bat am Mittwoch um Hinweise.