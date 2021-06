Falsche Polizisten verursachten 540.000 Euro Schaden: Urteil

Am Donnerstag wurden in Wien Mitglieder einer kriminellen Bande verurteilt. Einer gab sich als Polizist aus, eine Frau fungierte als Fahrerin. Sie verursachten einen Schaden von mehr als 540.000 Euro.

Beide Angeklagte waren in prekärer finanzieller Situation

Begonnen haben ihre Machenschaften im November 2020. Aufgrund ihrer prekären finanziellen Situation - der 21-jährige Familienvater war arbeitslos und die 36-jährige Frau Witwe und Mutter eines Kindes - schlossen sich die beiden einer kriminellen Vereinigung an, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, vornehmlich ältere Frauen auf betrügerische Weise ihr Erspartes herauszulocken. Der Drahtzieher der Bande, ein Mann in der Türkei, war eine Zeit lang in Wien als Taxifahrer tätig und warb die beiden an. Der Bandenboss, der mittlerweile wieder zurück in der Türkei ist, rief die Opfer an und gab sich als Polizist aus. Er behauptete, dass die Angerufenen bald Opfer eines Verbrechens werden würden. Um das zu verhindern, sollten sie ihre Wertgegenstände einem Kriminalbeamten in zivil überreichen, der vorbeigeschickt werden würde.