Falsche Polizisten treiben in Niederösterreich ihr Unwesen

In den letzten Tagen kam es in Niederösterreich vermehrt zu Anrufen falscher Polizisten. Der Exekutive rät, keine persönlichen Informationen telefonisch weiterzugeben.

In Niederösterreich ist es in den vergangenen Tagen zu Betrugsversuchen durch Anrufe falscher Polizisten gekommen. Wie die Exekutive am Freitag mitteilte, kontaktierte ein Unbekannter am Mittwoch vier Personen aus dem Bezirk St. Pölten, wobei er sich wahlweise als Polizei- oder Kriminalbeamter ausgab. Ein ähnlicher Fall wurde am Donnerstag in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) registriert.