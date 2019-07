"Falsche Polizisten" erbeuteten in Wien 2,5 Mio. Euro

Die Polizei Wien konnte in mehreren Betrugsfällen erfolgreich ermitteln und drei Männer festnehmen. Die Tatverdächtigen gaben sich mehrmals als falsche Polizisten aus und wurden auf frischer Tat ertappt. Die Betrüger erbeuteten 2,5 Millionen Euro.

Drei Personen konnten festgenommen werden

Betrüger manipulierten Nummer

Die Ermittlungen bei solchen Betrügereien sind schwierig. "Festnahmen gelingen eigentlich nur, wenn die Betrüger auf frischer Tat ertappt werden, außer jemand begeht eine Dummheit", sagte Eidenberger. Eine solche wurde dem 28-jährigen Türken zum Verhängnis. Er hatte am 28. April in einem Lokal in Landstraße mit seinem gefälschtem Polizeiausweis geprahlt und dadurch einen echten Polizeieinsatz ausgelöst, berichtete Eidenberger.

Seine Komplizen wurden in zwei Fällen in flagranti gefasst. Der 41-jährige Serbe holte am 14. März bei einem Opfer in Landstraße 10.000 Euro ab, das herausgelockte Geld wurde an Ort und Stelle zurückgegeben. Der 37-jährige Serbe wurde am 15. Juli in der Leopoldstadt auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Er hatte 20.000 Euro abgeholt, auch hier erhielt das Opfer das Geld sofort zurück.