Falsche Nummer gewählt: Drogendeal mit Polizisten vereinbart

Für gleich mehrere Männer klickten am Dienstag in Niederösterreich die Handschellen, nachdem ein 30-Jähriger irrtümlich einen Polizisten zur Drogenübergabe einlud.

Ein missglückter Anruf hat in Niederösterreich einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein 30-Jähriger hatte irrtümlich einen Beamten angerufen, den Mann für einen Bekannten gehalten und ihm Drogen angeboten.

Vereinbart wurde laut Exekutive ein Übergabeort im Bezirk Melk, an dem Uniformierte bereits auf den Suchtmittelhändler warteten. Sichergestellt wurden 15 Gramm Heroin. Nach der vorübergehenden Festnahme wurde der 30-Jährige - so wie mehrere Abnehmer - angezeigt.

Geklingelt hatte das Telefon bei einem Beamten der Polizeiinspektion Amstetten am Dienstag am frühen Nachmittag. Der spätere Beschuldigte teilte mit, dass er Suchtgift in Wien erwerben würde. Nach dem Kaufangebot forderte der Niederösterreicher seinen vermeintlichen Freund auf, eine Waage zum Treffen mitzubringen.