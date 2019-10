Falsche Lizenz: Taxi 40100 will Uber in Wien wieder klagen

Uber ist in Wien mit einer Reisebürolizenz anstatt mit einer Taxilizenz unterwegs. Die Taxizentrale 40100 sieht darin einen Gesetzesbruch und will Strafanträge stellen.

Uber nur mit Reisebürolizenz unterwegs

Die US-Amerikaner sehen das anders. "Der Beschluss betrifft nur die Uber B.V., die Ihren Betrieb in Österreich schon vor mehreren Monaten eingestellt hat", so Uber zur APA. Weiters heißt es, die Services werden in Österreich von der Uber Austria GmbH - unter einer Reisebürolizenz - betrieben, diese sei nicht Partei des Verfahrenes. "Der Rekurs hat somit keine direkten Auswirkungen auf den Betrieb von Uber in Österreich", hält eine Sprecherin fest.