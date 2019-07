"Falsche Kriminalbeamte": Wiener Polizei spricht Warnung aus

Aufgrund der bevorstehenden Ferien- bzw. Reisezeit warnen die Wiener Polizei und die Ermittler des Landeskriminalamts vor einem möglichen Anstieg der verschiedenen Betrugsformen.

Wiener Polizei warnt vor Betrügern

Täter geben sich bei diesem Trick als Kriminalbeamte aus. Dann erzählen sie ihren Opfern, dass es in naher Zukunft zu einem Einbruch kommen wird. Aus diesem Grund wird ein "Kollege" vorbei geschickt, um Bargeld und Schmuck abzuholen.

In diesem Fall werden die Opfer von "Polizisten" oder "Staatsanwälten" angerufen. Den Opfern wird vorgegaukelt, dass ein naher Angehöriger als Verursacher in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Deshalb ist eine Kaution zu entrichten, um zu verhindern, dass der Verwandte inhaftiert wird. Dabei verlangen die Täter Summen bis in den sechsstelligen Bereich. Anschließend wird eine „Kanzleikraft“ zu den Opfern geschickt um das Geld abzuholen.