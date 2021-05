Falsche Anbieter: FMA warnt vor Krypto-Betrug

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) nahm im letzten Jahr wieder mehr Betrugsfälle mit Kryptowährungen wahr. Falsche Anbieter würden mit dem Geld einfach abhauen, in einem Fall waren sogar 700.000 Euro weg.

Betrügerische Aktivitäten im Finanzmarktbereich haben in der Coronakrise deutlich zugenommen. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat im vergangenen Jahr 148 Verdachtsfälle wegen betrügerischer Tätigkeiten an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, 2019 waren es 131 Sachverhalte. Mehr als 50 Prozent der Strafanzeigen betrafen den Verdacht auf Betrug mit Krypto-Assets.

Falsche Krypto-Börsen

Die Betrugsversuche beobachte man nicht bei den von der FMA beaufsichtigten Unternehmen, sondern vor allem bei im Internet auftauchenden "Glücksrittern", sagte FMA-Vorstand Eduard Müller am Dienstag bei der Präsentation des FMA-Jahresberichts für 2020. Oft handle es sich bei den Betrügereien um Scheinbörsen, wo es nur eine Homepage gebe, hinter der sich aber nichts befinde. "Am Ende des Tages sind dann die Homepage, der Anbieter und das Geld weg", so Müller. Auch sogenannte "Cold Calls", also Anrufe, bei denen ein Produkt verkauft werden soll, seien eine bekannte Betrugsmasche.