Fall George Floyd: Ehemaliger Polizist erneut verurteilt

Drei Jahre nach der gewaltsamen Tötung des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in den Vereinigten Staaten ist einer der damals beteiligten Polizisten wieder verurteilt worden.

Strafmaß soll zu späterem Zeitpunkt festgelegt werden

Tod von Floyd löste Demos aus

Der Tod Floyds am 25. Mai 2020 bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis hatte in den USA Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst. Videos dokumentierten, wie die Beamten den unbewaffneten Mann zu Boden drückten. Der weiße Polizist C. presste dabei sein Knie gut neun Minuten lang auf Floyds Hals, während dieser flehte, ihn atmen zu lassen und schließlich das Bewusstsein verlor. Seine Kollegen T., K. und L. schritten trotz C.'s Handeln nicht ein.