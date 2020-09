Falcos Kult-Song "Jeanny" wird zum Fernseh-Thriller mit Manuel Rubey

Einer der wohl berühmtesten Falco-Songs, "Jeanny" (1985), hat die Drehbuchautoren Andreas Karlström und Thorsten Wettcke zu dem ORF/MDR-Eventthriller "Jeanny - Das fünfte Mädchen" (Arbeitstitel) inspiriert.

"Jeanny": Der Plot hinter der TV-Produktion

Der Plot laut ORF-Aussendung: "Seit 13 Jahren verschwinden in Mödling immer wieder junge Frauen. In diesem Umfeld aus Angst und Misstrauen lernt die 19-jährige Schülerin Jeanny (Theresa Riess), die noch nicht so richtig ihren Platz in ihrer Familie und der Gesellschaft gefunden hat, den undurchschaubaren Steuerberater Johannes (Manuel Rubey) kennen. Während sie immer tiefer in den Strudel ihrer Gefühle gezogen wird, spitzt sich das Klima in Mödling weiter zu. Um ihre Töchter zu schützen, organisieren sich die Einwohner/innen in einer Bürgerwehr."