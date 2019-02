"Falco´s": Das neue Wiener Lokal zu Ehren des Musikers

Falco (Hans Hölzel) wäre am 19. Februar 62 Jahre alt geworden. Ihm zu Ehren wurde nun das Lokal "Falco´s" am Wiener Schwarzenbergplatz eröffnet, das unter anderem seine Lieblingsspeisen serviert.

Falco hatte durch Titel wie “Rock me Amadeus” oder “Jeanny” den internationalen Durchbruch geschafft und war aus der Musik-Szene nicht mehr wegzudenken. Ein tragischer Unfall im Jahr 1998 riss den Wiener aus seinem Leben. Am 19. Februar wäre er 62 Jahre alt geworden.

Nun wurde ihm zu Ehren, an seinem Geburtstag, ein Falco-Restaurant am Schwarzenbergplatz in Wien eröffnet. Ausgestattet mit Erinnerungsstücken aus der “Falco-Privatstiftung”, Zeitungsausschnitten und Goldene Schallplatten, können sich Fans an den Musiker zurückerinnern.