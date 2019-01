Falco Gedenknacht: Das Kult-Lokal Cabaret Fledermaus in Wien feiert den Sänger

Falco gelang mit "Rock me Amadeus" 1986 der Durchbruch. Seine Hits, sein Charakter und sein Wiener Schmäh machten ihn zum Ausnahmekünstler. Ihm zu Ehren findet die Falco Gedenknacht im Cabaret Fledermaus in Wien statt.

Falco, alias Johann Hölzl, war einer der bekanntesten Sänger aus Österreich. Er hatte als bislang einziger Sänger, eine deutschsprachige Nummer drei Wochen auf Platz 1 der US Charts. Bereits zum 22. Mal findet die Falco Gedenknacht am 19.Jänner in Wien statt.