Faktencheck: Wurde Pfizer-Impfstoff für Drittimpfung verboten?

Im Moment kursieren online viele Falschinformationen zum Pfizer-Impfstoff. Dieser soll von der FDA für eine Drittimpfung verboten worden sein. Ein Faktencheck.

Aktuell kursiert online eine Falschinformation, wonach der Impfstoff von Biontech/Pfizer von der US-Behörde Food and Drug Administration (FDA) für eine Drittimpfung verboten worden sein soll. Ein "führender Corona-Forscher" habe festgestellt, dass der Impfstoff mehr schadet als er hilft. Diese Falschbehauptung bekam in Österreich durch einen TV-Auftritt von Ex-Politiker Peter Westenthaler Reichweite und wurde oft geteilt.

FDA-Aussendung bestätigt Freigabe

"Corona-Forscher" ist Informatiker

In seiner Präsentation argumentiert Kirsch mit einem angeblich 71-mal höheren Risiko für Herzinfarkte bei einer Pfizer-Impfung im Vergleich zu anderen Impfungen. Er bezieht sich dabei auf Daten aus dem amerikanischen Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), wo Symptome und Tode in zeitlichem Zusammenhang zu einer Impfung dokumentiert werden können.

Faktencheck wiederlegt Kirschs Präsentation

In einem anderen APA-Faktencheck wurde bereits ausführlich behandelt, warum die Daten aus diesen Datenbanken nicht für bare Münze genommen werden können und wie sie derzeit von Impfgegnern instrumentalisiert werden. Es existieren zudem bereits zahlreiche Hinweise für Benutzer der Datenbanken, die vor der Interpretation dieser Datenbanken warnen, so etwa auch von der US-Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention.