Faktencheck: Statistikpapier enthält Klima-Desinfo

Ein Ende September auf der Website der zentralen Statistikbehörde Norwegens (Statistics Norway/SSB) veröffentlichtes Diskussionspapier hat im Land und darüber hinaus rasch für Aufsehen gesorgt. Kürzlich fand es auch in internationalen und österreichischen Medien und Blogs Verbreitung.

Faktencheck: Statistikpapier aus Norwegen enthält Klima-Desinfo

Kritik an Inhalt und Veröffentlichung

Der Österreicher Edgar Hertwich, Professor für Industrieökologie an der Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim, übte bereits kurz darauf in mehreren Blogbeiträgen nicht nur an dem Papier, sondern auch am Umgang seitens der Statistikbehörde scharfe Kritik . Dass Statistics Norway ein solches Schriftstück veröffentlicht, hält er gegenüber der APA für "problematisch". "Leute fassen das als offiziell begutachtete Information auf, nicht als Arbeitsnotiz", schreibt Hertwich in einer Anfragebeantwortung.