Faktencheck: Stars für dubiose Werbevideos benutzt

Wer kennt das nicht? Im Internet wird oft mit der angeblichen Aussicht auf schnelle Gewinne ohne Risiken geworben. Oft sieht man in diesen dubiosen Werbevideos auch bekannte Personen. Wird Künstliche Intelligenz hier für einen Betrug eingesetzt? - Ein Faktencheck.

Bekannte österreichische Persönlichkeiten aus Politik, Medien und Wirtschaft scheinen in neuen Videobeiträgen auf Facebook vermeintliche Investitionsmodelle anzupreisen. Natürlich handelt es sich dabei um Fälschungen. Neu ist aber, dass offensichtlich Künstliche Intelligenz eingesetzt worden ist.

Faktencheck: Stars mittels KI für dubiose Werbevideos benutzt

Überprüfung: Auf Facebook wurden verschiedene Videobeiträge veröffentlicht, in denen öffentlich bekannte Personen für angebliche Investitionsmodelle werben. Kenner der gezeigten Personen dürfte wohl recht schnell auffallen, dass es sich um keine authentischen Videos handelt. Die Stimmen der Personen ähneln zwar in der Stimmfarbe, aber nicht im Sprachstil den Menschen.

Originalvideos werden gezielt manipuliert

OMV-Vorstand Stern spricht in Fake-Video von Stimmfälschung

OMV-Vorstand Stern spricht in dem Werbevideo mit den Stimmfälschungen von einer Erhöhung der Öl- und Gasproduktion der OMV, wodurch das angebliche Investment profitabel sei. Das zugrunde liegende Originalvideo zeigt hingegen ein Interview mit der ÖBAG, in dem Stern über die Nachhaltigkeit des Ölkonzerns spricht. Auch hier geht es an keiner Stelle um das behauptete Thema. "Alfred Stern hat die im referenzierten Videoclip zu hörenden Aussagen nicht getätigt", bestätigte ein OMV-Sprecher auf Anfrage von APA-Faktencheck. Es liege auch keine Zustimmung der OMV zur Verwendung dieser Werbevideos vor.