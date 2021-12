Faktencheck: Aussage Von der Leyens zu Impfpflicht verdreht

Eine Aussage der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und deren Auslegung sogten seit Dezember für Aufregung in den sozialen Medien. Aber ist die Aussage wirklich so gesagt worden? Ein Faktencheck.

Covid-Impfung ist zugelassen

Zulassungsprozess im Einklang mit Nürnberger Kodex

Kodex bedeutete kein Ende für Humanexperimente

Der Kodex wurde laut Philipp Osten, Leiter des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, "von den Alliierten Richtern des Nürnberger Ärzteprozesses formuliert, um über Ländergrenzen hinweg eine ärztliche Berufsordnung zu formulieren, die es Ärztinnen und Ärzten auch unter den Bedingungen von Diktaturen verbieten sollte, Experimente ohne vorherige Aufklärung und Einwilligung am Menschen durchzuführen." Als solcher wurde er zum Vorbild für ärztliche Gelöbnisse und Leitfaden für Berufsordnungen, wie etwa der Deklaration von Helsinki von 1964. Darin wurden auf der Generalversammlung des Weltärztebundes ethische Grundsätze für die medizinische Forschung am Menschen formuliert, er gilt Osten zufolge somit auch für alle Mitglieder der österreichischen Ärztekammer.

Laut Osten bedeutete der Nürnberger Kodex keineswegs ein sofortiges Ende für Experimente am Menschen. "Das Bewusstsein für das Verbot von Humanexperimenten an Nicht-Einwilligungsfähigen hat sich erst in den 1970er Jahren durchgesetzt, zahlreiche Experimente an Heimkindern und Psychiatriepatienten fanden noch bis weit in die 1960er Jahre statt", schreibt der Medizinethiker in einer Anfragebeantwortung an die APA.