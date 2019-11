Fake-Pferdezüchter brachte Geschäftspartner um viel Geld: Festnahme in Wien

Fast zwei Jahre lang soll sich ein 38-Jähriger als Pferdezüchter ausgegeben haben und so zahlreiche Geschäftspartner um viel Geld gebracht haben. Er wurde in Wien festgenommen.

Ein Vorarlberger soll sich fast zwei Jahre lang als Züchter von Trakehner-Pferden ausgegeben und zahlreiche Geschäftspartner geschädigt haben. Der 38-Jährige, der gleich nach seiner Haftentlassung im Jänner 2018 - zumindest zum Schein - in das Pferde-Business eingestiegen war, ist in Haft. Der Schaden, den die Polizei nicht nennt, dürfte im sechsstelligen Bereich liegen.

Mann gab sich als Besitzer und Gründer eines Gutes aus

38-Jähriger wurde in Wien festgenommen

Eine Bank in Vorarlberg brachte den Fall schließlich ins Rollen. Dort waren die zahlreichen Überweisungen vom ungedeckten Konto des Mannes aufgefallen. Das Landeskriminalamt Vorarlberg nahm Ermittlungen auf, die allerdings bald an die Kollegen in Oberösterreich abgetreten wurden, weil die erste Geschädigte aus dem Bezirk Vöcklabruck war. Am Montag wurde der 38-Jährige in Wien festgenommen und in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Er ist geständig.