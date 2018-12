Fake-ID mit Abbild von Kaiser Franz Josef I. beim Ministertreffen

Bei einem EU-Ministertreffen in Wien sorgte eine Fake-ID für Aufregung. Ende August wurde bei einem Treffen eine Karte mit dem Abbild von Kaiser Franz Josef I. als Zutrittskarte verwendet.

Kaiser Franz Josef I. bleibt wirklich nichts erspart: Der legendäre Monarch hat bei einem Ministertreffen im Rahmen des österreichischen EU-Ratsvorsitzes offenbar für eine gefälschte Zutrittskarte herhalten müssen. Die Grüne Bundesrätin Ewa Dziedzic will nun in einer parlamentarischen Anfrage von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wissen, wie es dazu kommen konnte.

Bei dem informellen EU-Außenministertreffen Ende August in Wien sei “nachweislich zumindest eine gefakte ID-Karte im Umlauf” gewesen, schrieb Dziedzic, die ihrer Anfrage ein Abbild der Zutrittskarte anfügte, auf der ein Foto des im Jahr 1916 gestorbenen Kaisers, die Namensangabe “Franz Josef I. KAISER” und “Organisationsstab” zu sehen sind.

Für die hochrangigen Treffen stellte das Exekutivsekretariat des Österreichischen EU-Ratsvorsitzes im Bundeskanzleramt (ESIAT) Identitätskarten aus. Die Wiener Bundesrätin spricht von einer “massiven Sicherheitslücke” und will von Kanzler Kurz unter anderem wissen, wie viele solcher Fake-IDs in Umlauf gewesen seien, wer sie erstellt habe und ob die internationalen Gäste von der massiven Gefährdung, der sie ausgesetzt gewesen seien, informiert gewesen seien.

Kaiser Franz Joseph I. Zutrittskarte war “inaktiv”

Die Bundesregierung ist Berichten über Sicherheitslücken beim EU-Außenministertreffen Ende August in Wien entgegen getreten. Die für Kaiser Franz Joseph II. ausgestellte Zutrittskarte sei “inaktiv” gewesen, teilte ein Regierungssprecher der APA am Freitag auf Anfrage mit. Es gebe auch keine Informationen, wonach (weitere) Fake-Zutrittskarten in Umlauf seien.