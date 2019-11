Fake-Bewertungen im Internet: So arbeiten Fälscher

Fake-Bewertungen im Internet sind keine Seltenheit. Doch wie funktioniert das System der Fälscher?

So funktioniert das Geschäft mit den falschen Rezensionen

Im konkreten Fall läuft das so: Auf Whatsapp bieten Vermittler Produkte in Gruppen mit über 200 Mitgliedern an. Nutzer, von den Gruppenadministratoren als "Tester" bezeichnet, können sich dann beim Vermittler in einem privaten Chat melden. Dort werden sie aufgefordert, das Produkt direkt bei Amazon zu bestellen und vorerst die Kosten dafür zu tragen.