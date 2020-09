FAIRTIQ-App: Pilotprojekt für automatisierten Ticketkauf mit GPS-Tracking

Eine neue Art des Öffi-Ticketkaufs wird aktuell vom Verkehrsverbund Ost-Region (VOR), den Wiener Linien und Wiener Lokalbahnen mit der FAIRTIQ-App ausgetestet - GPS-Tracking inklusive.

Öffi-Nutzende testen die FAIRTIQ-App mit GPS-Tracking

Der Großteil der Fahrgäste bewegt sich im Verbundgebiet des VOR in den Bundesländern Wien, Niederösterreich und dem Burgenland mit Jahreskarte, Semesterticket oder Top-Jugendticket – allzeit bereit, in den nächsten Bus, die nächste (U-)Bahn oder Bim zu steigen. Alle anderen Öffi-Fahrgäste besorgen sich ihr Ticket vor Fahrtantritt beispielsweise am Ticketautomaten, in der Verkaufsstelle, online oder via Smartphone. Nun testen VOR, Wiener Linien und Wiener Lokalbahnen diese automatisierte Art des Ticketkaufs mit der FAIRTIQ-App.