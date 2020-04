Fahrzeugnutzung: Alles was man zur aktuellen Rechtsgrundlage wissen sollte

Fahrzeugnutzer werden durch die Corona-Krise vor zahlreiche rechtliche Fragen gestellt. Hier finden Sie Antworten auf Themen wie Pickerlverlängerung, Fahren mit Masken und Änderungen im Bereich Führerschein.

Fahren mit Schutzmaske erlaubt, aber nicht verpflichtend

Änderungen im Bereich der Führerscheine

Notbetrieb bei Auto-Werkstätten

Auto-Werkstätten haben im Notbetrieb geöffnet. Fahrzeuge können repariert werden, möglicherweise werden aber jene, die dringend für die Versorgung benötigt werden, vorgezogen. Am 15. April - also am Tag nach dem Beginn des Wiederhochfahrens des wirtschaftlichen Lebens in Österreich - endet die situative Winterreifenpflicht. Reifenwechsel können selbstständig im Freien durchgeführt werden, allerdings nur alleine oder mit Personen aus dem eigenen Haushalt. Wer die Reifen in der Werkstatt wechseln lassen will, sollte das zuvor abklären, so die Empfehlung des KFV.