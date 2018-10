Fahrzeug in Schlangenlinien auf A2 unterwegs: Festnahme

Am Donnerstagabend kam es zu einem Polizeieinsatz in der Templergasse in Mödling. Zuvor war eine Frau in Schlangenlinien durch die Gegend gefahren.

Um 19.50 Uhr kam es am Donnerstag zu einem Polizeieinsatz. Ein Zeuge meldete sich bei der Polizei, weil er ein Fahrzeug entdeckte, das in Schlangenlinien auf der Altmannsdorfer Straße unterwegs war.

Frau wehrte sich gegen Kontrolle Der Zeuge blieb mit der Polizei telefonisch in Kontakt und folgte der unbekannten Fahrzeuglenkerin. Diese war bereits auf der A2 in Fahrtrichtung Graz in Höhe der Ausfahrt SCS. Das verdächtige Fahrzeug geriet immer wieder nahe an die Leitplanken. Schließlich musste die Fahrerin aufgrund der Verkehrslage in der Wiener Straße in Mödling anhalten. Die Beamten vor Ort forderten die 56-jährige Lenkerin auf, bei ihr eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchführen zu lassen. Die Frau verweigerte dies und beschimpfte stattdessen die Polizisten, bevor sie auf einen der Beamten zufuhr und flüchtete. Der Polizist konnte mit einem Sprung auf die Seite ausweichen.

In der Templergasse in Mödling kam das Fahrzeug der 56-Jährigen schließlich erneut zum Stehen. Dort konnten die Polizisten die Frau aus ihrem Fahrzeug holen und festnehmen. Hierbei wurde ein Beamter am Ellbogen verletzt und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich hat den Fall übernommen.