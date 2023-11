Fahrverbot auf Wiener Mariahilfer Straße an Einkaufssamstagen vor Weihnachten

Der Dezember hat Fahrverbote auf der Inneren Mariahilfer Straße in Wien im Gepäck. Betroffen sind vier Einkaufssamstage und ein Feiertag.

Die Mariahilfer Straße wird am 2., 8., 9., 16. und 23. Dezember im Abschnitt zwischen Getreidemarkt/Museumsplatz und Stumpergasse/Kaiserstraße für sämtliche Fahrzeuge gesperrt, kündigte die Stadt Wien am Montag in einer Aussendung an. Das wird gemacht, "um den Wienerinnen und Wienern ein entspanntes vorweihnachtliches Flanieren und Einkaufen zu ermöglichen". Fahrräder und E-Scooter sind von der Sperre nicht ausgenommen, bestehende Begegnungszonen, Ladezonen sowie Wohnstraßen im betreffenden Zeitraum aufgehoben.