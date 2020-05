Fahrradunfälle in Niederösterreich fordern mehrere Verletzte

Am vergangenen Wochenende sind in Niederösterreich mehrere Personen bei Fahrradunfällen verletzt worden, darunter ein 80-jähriger Wiener.

Bei einer Mountainbike-Tour am Samstag stürzte laut Polizeiangaben vom Montag ein 25-Jähriger in Purgstall an der Erlauf (Bezirk Scheibbs), zog sich Blessuren zu und verlor das Bewusstsein. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 15" ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

80-jähriger Radfahrer landete im Spital

Eine 19-jährige Pkw-Lenkerin kollidierte am Samstag auf der B 39 in Rabenstein an der Pielach (Bezirk St. Pölten-Land) mit einem 80-jährigen Radfahrer, als dieser vom neben der Bundesstraße befindlichen Radweg die Fahrbahn kreuzen wollte. Der Wiener wurde verletzt ins Landesklinikum Lilienfeld gebracht.

Unfall bei Tour am Donauradweg

Bei einer Tour auf dem Donauradweg touchierte am Sonntag in Freyenstein, einer Katastralgemeinde von Neustadtl an der Donau (Bezirk Amstetten) ein 60-Jähriger mit seinem Vorderrad das Hinterrad seines 31-jährigen Sohnes, woraufhin beide zum Sturz kamen. Sie wurden mit schweren Blessuren ins Landesklinikum Amstetten gebracht. Ein 60-jähriger Mountainbiker stürzte bei der Abfahrt auf der "alten Rodelbahn" am Anninger in Gaaden (Bezirk Mödling) und wurde verletzt ins Landesklinikum Baden transportiert.